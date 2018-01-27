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Cimbom’un gözü çizme’de

için yeni bir atak yapan yönetimi, İtalya’daki gelişmelere kilitlenmiş durumda Tuttosport, Juventus’un Spinazzola’yı kadrosuna katabileceğini ,bu durumda Asamoah’ın ayrılacağını yazdı.

Cimbom’un gözü çizme’de
Ara transfer döneminde sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray gözünü bir kez daha İtalya'ya dikmiş durumda... Büyük gözdesi Kwadwo Asamoah için Juventus'a yeni bir teklif yapan Sarı-Kırmızılılar yaşanacak gelişmelere odaklandı. Çizme'nin önde gelen yayın organlarından Tuttosport, Juve'nin sezon başında olduğu gibi Atalanta'lı Spinazzola için girişimde bulunduğunu belirterek, "Eğer bu transfer gerçekleşirse Asamoah takımdan ayrılacak" ifadesini kullandı. Daha önce Galatasaray'a söz veren Ganalı yıldız, Spinazzola'nın transferi halinde Sarı- Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray yönetimi, Asamoah konusunda yine olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda ise Watford'lu Holebas'ı kiralayacak.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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