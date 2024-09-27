SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C’liler için emeklilik yaşınız artık böyle hesaplanıyor

SGK "Ne Zaman Emekli Olacağım" Servisi
Çalışanların emeklilik yaşını öğrenmelerinin en kolay yollarından biri SGK'nın "Ne Zaman Emekli Olacağım?" servisidir. Bu servis ile e-Devlet üzerinden birkaç adımda emeklilik şartlarınızı öğrenebilirsiniz. Gerekli adımlar şu şekildedir:
e-Devlet'e Giriş: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak işlemlerinizi başlatabilirsiniz.
Hizmet Beyanınızı Alın: Çalışma hayatınız boyunca SGK'ya yatırdığınız prim günlerini ve hizmet beyanınızı almanız gerekmektedir. Bu belgede sigortalı tüm çalışma günleriniz detaylı olarak yer almaktadır.
İlk İşe Başlama Tarihi Neden Önemlidir?
Emeklilik yaşının hesaplanmasında en kritik faktörlerden biri ilk işe başlama tarihidir. 1999 yılından önce sigortaya başlayan kişiler daha erken yaşta emekli olabilirken, 1999 ve sonrasında sigortaya başlayanlar için emeklilik yaşı şartı artmaktadır.
Bağkur ve SSK Arasındaki Farklar
SSK ve Bağkur'da çalışan çalışanlar arasında emeklilik şartları açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle Bağkur'da sigortalı olanların daha fazla prim ödemesi gerekebilirken, SSK'da sigortalı olanların şartları daha esnektir. Ayrıca Bağkur'da genellikle daha yüksek emeklilik yaşı ve prim günü vardır. Bağkur'da çalışan kişilerin emeklilik hesaplamalarında en önemli faktörlerden biri prim borçlarıdır. Prim borcu olan Bağkur üyeleri emeklilik başvurusunda bulunabilmek için bu borçlarını ödemelidir. SSK üyeleri için böyle bir zorunluluk yoktur; prim günü sayısına ulaşıldığında emeklilik başvurusu yapılabilir.
e-Devlet Üzerinden Emeklilik Yaşı Sorgulama
e-Devlet üzerinden sunulan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" hizmeti, çalışanlara emeklilik yaşlarını ve koşullarını öğrenme fırsatı sunuyor. Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet'e giriş yapmanız ve sigorta bilgilerinizi girmeniz yeterli. Sisteme giriş yaptıktan sonra prim gün sayınız ve ilk sigorta giriş tarihiniz gibi bilgiler baz alınarak otomatik hesaplama yapılır ve emeklilik yaşınız size bildirilir.