SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C’liler için emeklilik yaşınız artık böyle hesaplanıyor

Günümüzde iş gücünde milyonlarca kişi "Ne zaman emekli olacağım?" sorusunun cevabını öğrenmek için sıklıkla araştırma yapmaktadır. Özellikle emeklilik için gereken prim günlerini tamamlamış olanlar emeklilik yaşı nı ve şartlarını öğrenmek için çeşitli hesaplama araçlarını kullanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve e-Devlet gibi platformlar bu süreçte büyük kolaylık sağlar.

Emeklilik Yaşı Hesaplaması

Emeklilik yaşını hesaplarken dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin ilki ilk işe giriş tarihi ve çalıştığınız kurumdur. Türkiye'de çalışanların sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç farklı gruba ayrılmaktadır. Emeklilik yaşı ve şartları bu sistemlerden hangisine bağlı olduğunuza göre değişmektedir.

4A (SSK): Özel sektörde çalışan sigortalı kişiler bu gruba dahildir. 4A altındaki çalışanların emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre belirlenmektedir.