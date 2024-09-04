SGK toplu para vermeye başladı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı alıyor

Ancak toptan prim iadelerinde önemli bir ayrıntı vardır: İade edilen primler yalnızca çalışan payı üzerinden hesaplanır. Yani işverenin SGK 'ya ödediği prim payı iade edilmez. Bu durum toptan prim iadelerini sigortalı için kısmen maddi açıdan zararlı hale getirebilir. Bu nedenle bu seçeneğin son çare olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Prim İadesi Nasıl Alınır?

Toplu prim iadesi almak isteyen sigortalıların emeklilik yaş şartını tamamlamış olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan kişiler SGK'ya başvurarak prim iadesi talebinde bulunabilirler. Başvuru süreci oldukça basittir. SGK il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak prim iadesi sürecini başlatabilirsiniz. Başvuru sonrasında sigortalının bugüne kadar ödediği primler SGK tarafından hesaplanarak belirlenen tutar toplu olarak iade edilir.

Ancak toplu prim iadesinin sigortalının emeklilik hakkını tamamen kaybetmesi anlamına geldiği unutulmamalıdır. Yani prim iadesi alan kişiler tekrar emekli olamazlar. Bu nedenle toplu prim iadesi talebinde bulunmadan önce bu kararın tüm sonuçlarını iyi değerlendirmek gerekir.

Emeklilik hayali kuran ancak prim gün sayısını tamamlayamayan kişiler bu seçeneği değerlendirirken tüm artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurmalıdır. Sonuç olarak toplu prim iadesi emeklilik hakkını tamamen kaybetmek anlamına geldiğinden bu başvuru son çare olarak görülmelidir.