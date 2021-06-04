NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var.

İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 sene borçlanma hakkınız olabilir.

08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 gün primim var.

İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu 2 şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.