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    • SGK
    • 04.06.2021 14:29
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    • 04.06.2021 14:29
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    Duyan şaşkın! -'dan lik müjdesi! Yaş şartını tamamlamadan hemen erken emekli olabilirsiniz! İşte yöntem...

    Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emekli olmak isteyenlerin emeklilik yaşları çok rakamda özellik ile tanımlanıyor olsa da tek bir ana faktör bulunuyor. Emeklilik hakkı elde etmek için sırada olan milyonlarca çalışan için hem en lik hakkına dair detayları haberimizde veriyoruz. Sağlık koşulları sebebiyle iş eforu kaybının yaşandığı gidişatlarda sağlanan bu hakkın ayrıntıları haberimizde detaylı olarak yer almaktadır. Öncelikle erken emeklilik için müracaatta bulunacakların tanımlanan koşullara uygunluk göstermesi gerekir. Emeklilik için prim ödeyen ve emeklilik hakkına kavuşma yolunda adımlar atan çalışanlar, çalışma yaşamlarının bir kısmında yaşadıkları sağlık sorunları sebebiyle bu hakkı elde edemiyor olabilir

    Duyan şaşkın! SSK-SGK'dan erken emeklilik müjdesi!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik bekleyenlere büyük müjde! SGK, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatlarına devam edemeyecek durumda olan çalışanlara emeklilik hakkı konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Ancak emekli olabilmek için belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı durumlarda ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik imkanı tanınıyor. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte erken emeklilik için merak edilen tüm ayrıntılar… Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor.

    ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ETMEN

    Emeklilik yaşı hesaplamada uygulanan en temel şart işe giriş tarihi. İlk işe giriş, ilk sigorta başlangıç tarihi 1999 yılından önce ise emeklilik yaşı tarihe göre 49 50'ye kadar düşüyor. Ancak 1999-2002, 2002-2008 ve 2008 sonrası dönemler için bu şartı artıyor. En son ise 65 yaşında emeklilik şartı uygulanacak.

    2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

    Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:

    En az 10 yıl sigortalı olmak,

    En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,

    Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,

        4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,

        4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,

        4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması

        2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

        Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:

        Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

        Epilepsi

        Demans

        Beyin tümörleri

        Parkinson sendromu

        Serebral palsi

        Multiple Skleroz (MS)

        Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

        Şizofreni

        Bipolar bozukluk

        Görme azlığı

        Retina kanamaları

            Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

            Anemi

            Kol, bacak gibi organ kaybı

            Behçet hastalığı

            Gastrointestinal kanamalar

            Karaciğer sirozu

            Karaciğer nakli

            Kalp yetmezliği

            Kalp kapak hastalıkları

            Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

            Solunum sistemi hastalıkları

            Kalp nakli

            Böbrek nakli

            Akciğer nakli

            Tüberküloz

            AIDS

            MALULEN EMEKLİLİĞE NEDEN OLAN PSİKİYATRİ HASTALIKLARI

            IQ Düşüklüğü, şizofreni ve alt tipleri, şizoafektif bozukluk, sanrısal bozukluklar, atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar, bipolar bozukluk, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları, psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar, Yaygın gelişimsel bozukluklar.

            YAŞ ŞARTI OLMADAN ERKEN EMEKLİLİK

            Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş gücü kaybı oranı, malulen emeklilik için gerekli prim gününün tamamlanmış olması ve diğer koşullar.

                Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;

                * Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.

                * Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

                * Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.

                NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

                1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var.

                İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 sene borçlanma hakkınız olabilir.

                08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 gün primim var.

                İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu 2 şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.

                15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum?

                İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam 1 yıl önce emekli olabilirsiniz.
                Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz 1 yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz 1 yıl kazanırsınız.

                02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 tarihinden beri esnaf Bağ-Kur'luyum. O zamandan beri prim yatırmaya devam ediyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

                Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK primi ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 prim gün ile SSK'dan emekli olabilirsiniz.

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                Müjdenin adı Amasra-1
                Haberler SGK Duyan şaşkın! SSK-SGK'dan erken emeklilik müjdesi! Yaş şartını tamamlamadan hemen erken emekli olabilirsiniz! İşte yöntem...