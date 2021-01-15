SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olanlar için bunu sağlayanlar birden fazla maaş alıyor. Ailelerde vefat durumlarında emekli maaşları aile üyelerine kalabiliyor. Geliri olmayan vatandaşlar, vefat eden iki yakınlarının emekli maaşlarını aynı anda alıp alamayacaklarını merak ediyor.
SGK özellikle kadınlara bazı durumlarda çift maaş uygulaması sağlanıyor.
İKİ EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR Mİ?
Hem babadan hem eşten emekli maaşı alınır mı?
Soru: Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?
Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.
EMEKLİ MAAŞLARI İLE ALAKALI PEK BİLİNMEYEN DURUM
Vefat eden yakınlarından emekli aylığı alan vatandaşlar için ise pek bilinmeyen bir husus var. Emekli vatandaş hangi sigorta kurumuna tabi olursa olsun vefat eden eşinden ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ancak burada da aylık alınan kurumun farklı olması gerekiyor. Öğreniğin Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş vefat eden eşinin SSK emeklisi olması durumunda eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini kendisine dul aylığı olarak bağlatabiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarından verilecek olan dul aylığı ise yüzde 75 oranında oluyor.