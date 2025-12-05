PODCAST CANLI YAYIN

Fiyatına 'bag'mıyor: Hande Erçel'in alışveriş çılgınlığı!

Hande Erçel, lüks tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. Erçel, 1 milyon 250 bin TL değerindeki çantasıyla havasını attı.

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alan oyuncu Hande Erçel, art arda imzaladığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettirmişti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü olan Erçel, kazancının büyük bir bölümünü gayrimenkule yatırıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde 2 milyon dolar yani yaklaşık 85 milyon TL'yi aldığı ev de bunun en büyük göstergesiydi. Gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra hatrı sayılır bir parayı da tarzına harcayan Hande Erçel, bu kez kendini ödüllendirdi. Dünyaca ünlü Hermes'ten kendine çanta alan Erçel, tam 1 milyon 250 bin TL'yi cebinden çıkardı.

