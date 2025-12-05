Fiyatına 'bag'mıyor: Hande Erçel'in alışveriş çılgınlığı!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alan oyuncu Hande Erçel, art arda imzaladığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettirmişti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü olan Erçel, kazancının büyük bir bölümünü gayrimenkule yatırıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde 2 milyon dolar yani yaklaşık 85 milyon TL'yi aldığı ev de bunun en büyük göstergesiydi. Gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra hatrı sayılır bir parayı da tarzına harcayan Hande Erçel, bu kez kendini ödüllendirdi. Dünyaca ünlü Hermes'ten kendine çanta alan Erçel, tam 1 milyon 250 bin TL'yi cebinden çıkardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN