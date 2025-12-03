Yıldızlar göz kamaştırdı

Girişimci markaları bir araya getiren yılbaşı festivali, önceki İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir atmosferle gerçekleşti. Festival hem alışveriş hem de eğlenceyi bir arada sunarken; sahne performansları, sohbetler ve söyleşilerle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Bir derneğin yararına düzenlenen etkinlik, sosyal sorumluluk bilinciyle de büyük takdir topladı. Gün boyunca sahneye çıkan ve söyleşilere katılan ünlü isimler, adeta bir yıldız geçidi oluşturdu. Şıklığın ön plana gecede, renkli görüntüler vardı.

