Kuzey ve Uzay babalarının izinden gidiyor: 'Oyunculuğa hevesleniyorlar'

Emre Altuğ, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden ve acelesi olduğunu söyleyen Altuğ, geçtiğimiz haftaki konserinden bahsetti. Altuğ, "Geçen hafta harika bir konser geçirdik, diğer konserlere de hazırlıklıyız. Ben çok keyif alıyorum yaptığım işten, beni hiç yormuyor. Sadece kafa yoğunluğu oluyor" dedi. Oğulları Kuzey ve Uzay'dan söz eden başarılı şarkıcı Altuğ, "Oyunculuğa hevesleniyorlar. Şarkıcılığa kulakları iyi ama heves etmiyorlar" şeklinde konuştu.

