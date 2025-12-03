PODCAST CANLI YAYIN

Hem aşkta hem işte yüzü güldü: Esra Bilgiç'in 40 milyon TL kazandı

Oyunculuğu ara verip, Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç, reklam yıldızı oldu. Peş peşe 3 marka ile anlaşan Bilgiç, yaklaşık 40 milyon TL’yi de cebine koydu

Rol aldığı projelerdeki başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çeken Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. İlişkisinin ardından ekranlara kısa bir mola veren Bilgiç'in, hem aşkta hem de işte yüzü gülmeye başladı. Uzun setlerden sıkılan ve dizilerde boy göstermekten kaçınan oyuncu, markaların aranan yüzü oldu. Sezonun en önemli dizi ve filmlerinden teklifler alan ancak bunları reddeden Bilgiç peş peşe üçüncü reklam anlaşmasını yaptı. Ünlü bir alışveriş sitesi ve ülkemizin en köklü bankasının reklam yüzü olan Bilgiç, son olarak da bir şampuan markasının reklam kampanyası için el sıkıştı. Markayla bir yıllık anlaşma imzalayan Esra Bilgiç, reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Öte yandan Bilgiç'in bu üçlemeden yaklaşık 40 milyon TL kazandığı konuşuluyor.

