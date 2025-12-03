Aslı Hünel AVM’de görüntülendi! Ünlü sunucu lüks saat alışverişiyle şaşırttı

Aslı Hünel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objekiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel sunucu, neşeli ve sempatik halleri ile dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren güzel sunucunun, dünyaca ünlü bir markadan kendisine saat aldığı ortaya çıktı.

