Selin Yağcıoğlu'nun eski hali şaşırttı! Estetik değişimi gündem oldu
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu önce aşk hayatıyla şimdi de değişimiyle gündemi salladı! Eski fotoğraflarını görenler şaşkınlık geçirdi. “Estetik harikası” dedi!
Selin Yağcıoğlu, bir dönem spikerlik yaptı. Sosyal medyada takipçi kazandıkça ürün tanıttı. Şimdilerde ise fenomenliğiyle değil aşklarıyla gündeme geldi. Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Selin Yağcıoğlu'nun eski hali ise görenleri şoka uğrattı. Yağcıoğlu'nun estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Burun, dudak, yanak ve çene kısmındaki estetik işlemleri Yağcıoğlu'nu adeta farklı bir hale getirdi. Fenomenin eski ve yeni fotoğraflarını yan yana koyanlar "Acaba kendisi de kendisini tanımakta zorluk çekiyor mu" diye sordu!.