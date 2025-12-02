PODCAST CANLI YAYIN

Nükhet Duru İstanbul’da sahne aldı: Şıklığıyla nefes kesti

YILLARA meydan okuyan Nükhet Duru, İstanbul’da sahne aldı. 75 yaşındaki sanatçı, repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı 2 ayrı kostüm giyen Duru, şıklığıyla nefes kesti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Nükhet Duru İstanbul'da sahne aldı: Şıklığıyla nefes kesti

