Nükhet Duru İstanbul’da sahne aldı: Şıklığıyla nefes kesti
YILLARA meydan okuyan Nükhet Duru, İstanbul’da sahne aldı. 75 yaşındaki sanatçı, repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı 2 ayrı kostüm giyen Duru, şıklığıyla nefes kesti.
