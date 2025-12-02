Güzide Duran Amerika dönüşü AVM’de görüntülendi: Türk yemeklerine hasret kaldı

BIR zamanlar podyumların efsane isimlerinden Güzide Duran, bir AVM'de görüntülendi. Amerika dönüşü Türk yemeklerini özlediğini söyleyen model, uçaktan iner inmez mekana geldiğini açıkladı. Neşeli olduğu görülen model, "Jetlag olduğum için yorgunum. Evime gidip dinlenmek istiyorum. Türk yemeklerini çok özlediğim için hemen geldim. Dünyanın hiçbir yerinde bizim yemekler gibisi yok. Daha sonra konuşuruz" dedi.



Boşanma davası bitmeden Fikret Orman ile sevgili olmaya başlayan Güzide Duran, süreçle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.