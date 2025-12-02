Gurur Aydoğan AVM’de görüntülendi! Saat tutkusu dikkat çekti

BAŞARILI oyuncu Gurur Aydoğan, AVM turunda görüntülendi. Saatlere baktığını söyledi. "Erkeğin makyajı saattir" diyerek aksesuar tercihinde en önem verdiği parçanın saat olduğunu açıkladı. Evinde 6-7 tane ünlü markalara ait saati olduğunu belirten oyuncu, alışverişlerini çoğunlukla mağazaya giderek yaptığını söyledi. Aydoğan, daha sonra mağazaları dolaşmaya devam etti.

