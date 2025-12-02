Oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Bebek'te bir kafede yanında gizemli bir güzelle otururken objektiflere takıldı. Samimi şekilde sohbet eden ikili, muhabirlerin görüntü aldığını fark etseler de mekândaki sohbetlerine devam etti. Gizemli güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu.

