Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün Amsterdam dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Yurtdışı tatilinde arkadaşlarının erken doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, havalimanında da muhabirlerin hazırladığı küçük sürprizle karşılaştı. Pastayı görünce sevinci yüzünden okunan oyuncu, "Çok tatlısınız yaa... Sizi gerçekten çok seviyorum, iyi ki varsınız. Beni çok mutlu ettiniz" diyerek muhabirlere teşekkür etti.

UYUMU YAKALADIK

Kendisine sürpriz yapan basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Saraçoğlu, kısa bir tatil yaptığını belirtti. "İki üç günlük aram vardı, dinlenmek istedik. Haberim yoktu, arkadaşım sağ olsun orada bana sürpriz yaptı. Çok tatlı, sıcak bir ortamdı benim için çok güzel geçti" dedi. Yeni projesi Abi dizisinin çekimlerine başladıklarını söyleyen oyuncu, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili olarak "Uyumu yakaladık. Kendisi çok sevdiğim bir meslektaşım, her şey yolunda. Çekimler gayet güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.