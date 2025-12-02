PODCAST CANLI YAYIN

Afra Saraçoğlu’na havalimanında sürpriz!

A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, yeni yaşını Amsterdam’da kutladı. Tatil dönüşü de muhabirler tarafından pastayla karşılandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Afra Saraçoğlu’na havalimanında sürpriz!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün Amsterdam dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Yurtdışı tatilinde arkadaşlarının erken doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, havalimanında da muhabirlerin hazırladığı küçük sürprizle karşılaştı. Pastayı görünce sevinci yüzünden okunan oyuncu, "Çok tatlısınız yaa... Sizi gerçekten çok seviyorum, iyi ki varsınız. Beni çok mutlu ettiniz" diyerek muhabirlere teşekkür etti.

UYUMU YAKALADIK
Kendisine sürpriz yapan basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Saraçoğlu, kısa bir tatil yaptığını belirtti. "İki üç günlük aram vardı, dinlenmek istedik. Haberim yoktu, arkadaşım sağ olsun orada bana sürpriz yaptı. Çok tatlı, sıcak bir ortamdı benim için çok güzel geçti" dedi. Yeni projesi Abi dizisinin çekimlerine başladıklarını söyleyen oyuncu, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili olarak "Uyumu yakaladık. Kendisi çok sevdiğim bir meslektaşım, her şey yolunda. Çekimler gayet güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış