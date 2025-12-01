Onur Buldu ailesiyle AVM’de! Yılbaşı turunda keyifli anlar yaşandı

BAŞARILI oyuncu Onur Buldu, eşi Duygu Kozoğlu ve kızları Masal ile birlikte Zincirlikuyu'da bulunan bir alışveriş merkezi'nde görüntülendi. Sabah saatlerinde AVM'ye gelen aile, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Küçük kızları Masal ile yılbaşı festival alanını gezen aile, daha sonra AVM turuna devam etti.

