Melisa Döngel, önceki akşam kız kardeşinin doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülendi. Sekizinci Aile'nin galasında Hazal Kaya ile yaşanan yer kapma olayına açıklık getiren oyuncu, "Hazal gerekli açıklamayı yaptı. O ne derse doğrudur. Benim ablam gibi. Bana her zaman destek oldu. Yanlış anlaşılan bir görüntü. Ben Ali bey ile onların yan yana gelmesini istedim. Eşi ile yan yana olsunlar diye, görmediği için yön vermek istedim. Onların yapımını üstlendiği bir yerde oynuyorum. Onlar benim canlarım'' dedi.

