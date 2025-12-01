Feridun Düzağaç'ın yeni hayat filmi

Bazı insanlar hayatlarının belli bir döneminde büyük kararlar verir. Kimisi şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ister, kimisi kendini yenilemek… Ama bazı kararlar vardır ki, yalnızca bir taşınma değildir; insanın ruh hâlinin, hayata bakışının, hatta üretme biçiminin değiştiğini gösterir. Feridun Düzağaç'ın Bodrum'a yerleşme kararı tam da bu türden bir dönüşümün kapısını aralamış.

Yıllardır "hüzünlü romantizmin" sahnedeki sesi olan Düzağaç, bu kez mikrofonu bırakıp kaşık-çatalı eline alıyor gibi görünüyor. Bodrum Bitez'de kapılarını açan Hatır Lokantası ile, düetleri ve sahne ışıklarını geride bırakarak "samimiyet", "hatır" ve "sofra paylaşımı" üzerine yeni bir yolculuğa çıkmış. Tabii sahneleri bırakmamış bir çok ünlü isim gibi Ferudun Düzağaç'ta konserlerine Bodrum'dan gidip geliyor sonrasında İşletmesinin başına geçiyormuş.