PODCAST CANLI YAYIN

Aslıhan Karalar’dan Dünya Engelliler Günü ziyareti! Ünlüler iyilikte buluştu

Bazen bir gün, bir insanın hayatında sandığımızdan çok daha büyük bir yer açar. Hele ki o gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’yse… Sadece farkındalık değil, aynı zamanda bir kalp birliği günüdür. Aslıhan Karalar’ın, Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyareti de işte böyle bir anlam taşıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Aslıhan Karalar’dan Dünya Engelliler Günü ziyareti! Ünlüler iyilikte buluştu

Bazen bir gün, bir insanın hayatında sandığımızdan çok daha büyük bir yer açar. Hele ki o gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'yse… Sadece farkındalık değil, aynı zamanda bir kalp birliği günüdür. Aslıhan Karalar'ın, Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyareti de işte böyle bir anlam taşıyor. Yanında Tolga Gariboğlu'ndan Cemre Melis Çınar'a, Perihan Ünlücan'dan Deniz Bolışık'a, Aysu Keskin ve Fatoş Bayındır'a kadar birçok ismin bulunması ise bu buluşmayı bir "görünürlük çabası" olmaktan çıkarıp kolektif bir iyilik hareketine dönüştürüyor. Ünlü olmak bazen spot ışıklarının altında görünmek demektir; bazen de o ışığı başkalarıyla paylaşmayı bilmek diyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor