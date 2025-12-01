Aslıhan Karalar’dan Dünya Engelliler Günü ziyareti! Ünlüler iyilikte buluştu

Bazen bir gün, bir insanın hayatında sandığımızdan çok daha büyük bir yer açar. Hele ki o gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'yse… Sadece farkındalık değil, aynı zamanda bir kalp birliği günüdür. Aslıhan Karalar'ın, Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyareti de işte böyle bir anlam taşıyor. Yanında Tolga Gariboğlu'ndan Cemre Melis Çınar'a, Perihan Ünlücan'dan Deniz Bolışık'a, Aysu Keskin ve Fatoş Bayındır'a kadar birçok ismin bulunması ise bu buluşmayı bir "görünürlük çabası" olmaktan çıkarıp kolektif bir iyilik hareketine dönüştürüyor. Ünlü olmak bazen spot ışıklarının altında görünmek demektir; bazen de o ışığı başkalarıyla paylaşmayı bilmek diyorum.

