Sosyetenin ünlüsü Hande Demir Londra tatilinde cüzdanını çaldırdı

SOSYETENIN ünlü isimlerinden Hande Demir'in İngiltere tatili sırasında başına talihsiz bir olay geldi. Demir, Londra'da cüzdanını çaldırdı. Sosyetik isim olayla ilgili şunları söyledi: "Herkes 'çok dikkatli ol' diye uyarıyordu. Ben de gerçekten dikkatli olduğum bir anda cüzdanımı çaldırdım. Bulmak için çok da uğraşmadılar. Cana geleceğine mala gelsin, ucuz kurtuldum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN