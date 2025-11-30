Demet Akalın ve Berkay uzun süren küslüğü bitirdi

DEMET Akalın ve Berkay arasındaki uzun süren küslük sona erdi. İkili, duygusal bir buluşmayla hasret giderirken, Akalın gözyaşlarına hakim olamadı. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar geride kaldı ve barışmaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

