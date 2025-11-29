Mine KoşanÇağla Şıkel gerilimi büyüyor: “Kavganın fitili ateşlendi”
“Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinde yaşanan kriz nedeniyle Mine Koşan’ın işine son verildi. Koşan’ın rol arkadaşı Çağla Şıkel, kendisine mesaj attığını ancak dönüş alamadığını söyledi. Şıkel’in sözlerine Koşan, “Çağla tostunu yesin” diyerek sert bir cevap verdi.
Yedi Kocalı Hürmüz" müzikali, sahne arkasında yaşanan sürpriz gerilimle magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü sanatçı Mine Koşan'ın sahneye zamanında çıkmadığı gerekçesiyle Çağla Şıkel tarafından sitem edildiği ve ardından projeden çıkarıldığı iddiaları günlerdir konuşuluyordu.
Gerilimin büyümesi üzerine Mine Koşan, "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz!" sözleriyle tepkisini dile getirmiş, açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Tüm bu tartışmalar sürerken gözler sonunda Şıkel'e çevrildi. Koşan'a mesaj attığını ama dönüş alamadığını belirten ünlü model, "Mine hanım o kadar kıymetli bir sanatçı... Benim hiçbir saygısızlığım olmadı, hiçbir büyüğüme de olmaz. Bu tamamen yapım şirketiyle onun arasında olan bir şey. Bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz ve o her zaman çok kıymetli" dedi. Mine Koşan ise son yaptığı açıklamada, "Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım" sözleri ile kavganın fitilini ateşlemiş oldu.
Koşan'ın bu sözlerine Şıkel'in ne cevap vereceği merak konusu oldu.