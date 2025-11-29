Mine KoşanÇağla Şıkel gerilimi büyüyor: “Kavganın fitili ateşlendi”





GERİLİM ARTIYOR!

Tüm bu tartışmalar sürerken gözler sonunda Şıkel'e çevrildi. Koşan'a mesaj attığını ama dönüş alamadığını belirten ünlü model, "Mine hanım o kadar kıymetli bir sanatçı... Benim hiçbir saygısızlığım olmadı, hiçbir büyüğüme de olmaz. Bu tamamen yapım şirketiyle onun arasında olan bir şey. Bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz ve o her zaman çok kıymetli" dedi. Mine Koşan ise son yaptığı açıklamada, "Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım" sözleri ile kavganın fitilini ateşlemiş oldu.



Koşan'ın bu sözlerine Şıkel'in ne cevap vereceği merak konusu oldu.