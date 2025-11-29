Elif Buse Doğan’dan yeni şarkı: Kaçsam Gitsem

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, kendine özgü yorumuyla dikkat çeken yeni şarkısı "Kaçsam Gitsem" ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Şarkı, gitmekle kalmak arasında sıkışan bir kalbin çaresizliğini yalın ama etkileyici bir dille anlatıyor. Doğan'ın, aşıklar için söylediği "Kaçsam Gitsem" parçası tüm dijital platformlarda yerini aldı.