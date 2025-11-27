PODCAST CANLI YAYIN

Raşit Bağzıbağlı Vakko’ya meydan okudu! Ünlü modacının 2020 koleksiyonu birebir kopyalandı

Modacı Raşit Bağzıbağlı, 2020 yılında çıkardığı koleksiyonun 2025 yılında Vakko tarafından kopyalandığını iddia etti. Konuya dair paylaşımlar yapan Bağzıbağlı, “Taklitler aslını yaşatır” dedi

Son zamanlarda çalıştığı ünlü isimlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Raşit Bağzıbağlı, bu kez dünyaca ünlü Türk markası Vakko'nun tasarımlarını kopyaladığını belirtti. 2020 yazında çıkardığı koleksiyonun şu sıralar Vakko mağazalarında sergilendiği belirten Bağzıbağlı, önceki gün başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından anlattı.

Bağzıbağlı, "Az önce Vakko'nun önünden geçerken, ufak çapta bir şok yaşadım. Çünkü elbise, 2020 yaz koleksiyonumda yaptığım elbisenin aynısıydı. İçimden, 'Benden alan kişi buraya mı sattı?' falan diyorum. İçeriye gidim baktım elbisenin etiketi Vakko... İnanamadım! Eteği, boyu her şeyi aynı... Yani bunu kısa değil, uzun yaparsın siyah değil başka renk yaparsın. 'Bunu tasarladım' diye yutturan helal olsun. Bir Türk markasının bu ürünümü birebir yapması beni onore etti ama kreatifliğin bu kadar sığ olabileceği de ilk kez gördüğüm için şaşırdım. 'Taklitler aslını yaşatır' derler en azından benden bilinsin ki yaşatsın" ifadelerini kullandı.

'ELBİSEMİN AYNISI'
Bir diğer elbiseyi de hesabından paylaşan modacı: "Bu da 2025 Vakko ve 2020 yaz koleksiyonumdaki elbisemin aynısı... Slogan olarak yıllarca 'Moda Vakko'dur' dediler ama sizce de hala Vakko mu?" dedi.

