Gamze Erçel eşiyle Galataport’ta! Çift keyifli alışveriş turunda görüntülendi

FENOMEN Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile birlikte önceki gün Galataport İstanbul'da görüntülendi. Keyifli bir alışveriş turuna çıkan çift, sahil hattındaki mağazaları gezerek vakit geçirdi. Zaman zaman vitrinleri inceleyen Erçel ve Yıldırım, oldukça neşeli halleriyle dikkat çekti. Çift, beraber yürüdükleri sırada çevredeki hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

