Alişan kilo sırrını açıkladı: “Günde yarım kilo acı biber yiyorum”

ALIŞAN önceki gün bir restoranın davetinde boy gösterdi. Kilo verdiği gözlenen şarkıcı bu değişimin sırrını da anlattı. Alişan, "Acı biber abi... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN