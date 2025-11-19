Seda Sayan gelini İlayda Alişan’ı programında terletti: “Her şeye şahitim!”

Başarılı oyuncu İlayda Alişan yaklaşık 2 yıldır Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Bugüne kadar oğlunun ilişkileri hakkında sessiz kalan Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. "Ben kız tarafıyım" diyen Sayan, "Bu yaz düğün görür müyüz?" sorusuna, "Ben İlayda'nın yerinde olsam hemen evlenirim. Ne gezip duruyorsun elalemin adamıyla" yanıtını vermişti.

'BEN HER ŞEYE ŞAHİDİM'

Sayan'ın müstakbel geliniyle ne zaman bir araya geleceği merak konusu edilirken, sürpriz buluşma gerçekleşti. Müstakbel gelini İlayda Alişan'ı programında ağırlayan Sayan, Alişan'ı sorularıyla terletti. "Mesela bana diyorlar ki; sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" diyen Seda Sayan'a İlayda Alişan "Hiç öyle değilsiniz bence" diyerek karşı çıktı. Oğluna karışmadığını vurgulayan Seda Sayan'ı İlayda Alişan da sözleriyle destekledi: "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz. Reels atıyorsunuz birbirinize, fikir alıyorsunuz. Ben hepsine şahidim."