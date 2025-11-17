Kıvanç Tatlıtuğ 12 metrelik teknesini 16 metreye çıkardı

Kıvanç Tatlıtuğ'un deniz tutkusunu bilmeyen yok. Kimileri yazı tatille, kimileri güneşle özdeşleştirir; Kıvanç içinse yaz, teknenin güvertesine ayak basıldığı anda başlar. Yıllardır ufak teknesiyle Göcek koylarını arşınlayan Tatlıtuğ, bu sezon deniz sevdasını bir adım daha büyüttü. Kelimenin tam anlamıyla…

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr)



12 metrelik teknesini 16 metreye çıkaran Kıvanç, belli ki "Deniz varsa hayat güzeldir" diyenlerden. Göcek'te bağlı duran bu yeni oyuncak, onun için bir lüks değil, nefes alma alanı. Yaz aylarında balığa çıkmak için çoğu insan erkenden uyanamaz ama Kıvanç, gün doğumunu denizin üstünde karşılamayı tercih edenlerden. Aslında bu hikâyede büyüyen sadece tekne değil; bir tutkunun da sınır tanımadığını görüyoruz. Kimi insan zevklerini yıllarla törpüler, kimisi ise suyun tuzunu alınca bir daha bırakamaz.

Ünlü oyuncunun teknesi (Takvim.com.tr)

Kıvanç Tatlıtuğ'da ikinci grupta belli ki. Biz de bu köşeden "hayırlı olsun" diyelim. Kıvanç'ın yeni teknesi ona bol balıklı, rüzgârı kıvamında, motoru sorunsuz günler getirsin. Deniz, sevenine her zaman cömerttir; yeter ki rotayı doğru çizebilsin.