MODEL Demet Şener, geride bıraktığımız gün İstinye'deydi. Alışverişe tek başına çıkan Şener, mağazaları dolaşarak alışverişin tadını çıkarttı. Zarif ve şık tarzıyla dikkat çeken ünlü isim, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere gülümsedi.
Demet Şener İstinye’de alışveriş turunda!
MODEL Demet Şener, geride bıraktığımız gün İstinye’deydi. Alışverişe tek başına çıkan Şener, mağazaları dolaşarak alışverişin tadını çıkarttı. Zarif ve şık tarzıyla dikkat çeken ünlü isim, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere gülümsedi.
Giriş Tarihi: