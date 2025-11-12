Dargınlar barıştı: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Erbil balıkçıdan çıkarken görüntülendi

Mehmet Ali Erbil'in bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen Gülseren Erbil ve Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çiftin keyfinin yerinde olduğu gözlenirken, gazetecilerle sohbet eden Erbil, "Gülseren 'beni balıkçıya götür' dedi. Soğanları da yedik. Bundan 50 yıl önce bu sahilde denize girerdik" diyerek güldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN