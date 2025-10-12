Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a rest! Senin soyadını kullanmak istemiyorum!

Eşi Adnan Aksoy 'dan ayrılmadığı halde Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile ilişki yaşayan Güzide Duran Aksoy, sevgilisiyle el ele poz vererek büyük tepkilere neden olmuştu. Fikret Orman ve Güzide Duran (Takvim.com.tr)

İki çocuk sahibi çift 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açmıştı. Boşanma aşamasında olan çekişmeli geçen süreçte taraflar arasında yeni restleşme oldu. Ünlü mankenden eşi Adnan Aksoy 'a yönelik bir hamle daha geldi ve Aile Mahkemesi 'ne başvurarak soyadının değiştirilmesini talep etti. Güzide Duran Aksoy, sadece babasının soyadı olan Duran'ı kullanmak istediğini belirtti. Fikret Orman ve Güzide Duran (Takvim.com.tr)

BENİM İÇİN YARALAYICI

İş adamı Adnan Aksoy'un da yakınlarına, "Soyadımı kullanmasını istemeyen benim. Yaşananlardan sonra soyadımla anılması benim için daha da yaralayıcı. Umarım mahkeme kısa sürede sonuçlanır" dediği öğrenildi

Fikret Orman ve Güzide Duran (Takvim.com.tr)



ORMAN'A BÜYÜK TEPKİ VAR

Fikret Orman'a da evli biriyle ilişki yaşadığı için özellikle sosyal medyada büyük tepki devam ediyor. Ancak Orman bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor.