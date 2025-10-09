Pelin Karahan artık 41!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 41. yaş gününü ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı eğlenceli bir partiyle kutladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Karahan, doğum günü gecesinden kareleri ve videoları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Karahan, geceye ait fotoğrafları "Terazi burçları, iyi ki doğduk" notuyla paylaşarak doğum günü mesajını da esprili bir şekilde iletti. Siyah ve sade bir elbise tercih eden oyuncu, doğum günü pastasını keserken objektiflere mutlu anlar yansıttı. Hem doğallığı hem de enerjisiyle büyük beğeni toplayan Karahan'ın daha önceki gönderilerinde "Taş bebek" diye bahsettiği annesi ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.



Oyuncunun bu sürpriz değişimi, takipçilerinden pek çok olumlu yorum ve iltifat aldı.