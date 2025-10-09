PODCAST CANLI YAYIN

Pelin Karahan artık 41!

Pelin Karahan, 41. yaş gününü eğlenceli bir partiyle kutladı; doğallığı ve enerjisi sosyal medyada beğeni topladı.

Giriş Tarihi:
Pelin Karahan artık 41!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 41. yaş gününü ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı eğlenceli bir partiyle kutladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Karahan, doğum günü gecesinden kareleri ve videoları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Karahan, geceye ait fotoğrafları "Terazi burçları, iyi ki doğduk" notuyla paylaşarak doğum günü mesajını da esprili bir şekilde iletti. Siyah ve sade bir elbise tercih eden oyuncu, doğum günü pastasını keserken objektiflere mutlu anlar yansıttı. Hem doğallığı hem de enerjisiyle büyük beğeni toplayan Karahan'ın daha önceki gönderilerinde "Taş bebek" diye bahsettiği annesi ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.


Oyuncunun bu sürpriz değişimi, takipçilerinden pek çok olumlu yorum ve iltifat aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye masada ateşkes anlaşmasında sıcak gelişme! ABD Başkanı Trump duyurdu: Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas Türkiye'ye teşekkür etti...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi"
Takas Bank
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Borsa İstanbul
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Türk Telekom
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve