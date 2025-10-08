Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun yer aldığı, 29 Ekim'de vizyona girecek 'Uykucu' filminin afişi görücüye çıktı. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği film; yayınlanan afişleriyle izleyicilere aksiyon dolu atmosferinden ilk ipuçlarını veriyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Uykucu', gizli bir örgütün ölümcül oyununda kesişen iki yaralı ruhun hikayesini konu alıyor