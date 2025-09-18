1 ay sonra kızına kavuşacak İrem Helvacıoğlu’ndan karnı burnunda yeni pozlar!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yayınlandığı döneme damga vuran "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, Ekim 2025'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi ve geçen aylarda bebek müjdesi verdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kız bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Helvacıoğlu, son olarak Şamdan Plus'ın yeni sayısı için kamera karşısına geçti ve karnı burnunda son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Verdiği röportajda, "Kızımızı kucağıma alacağım anı düşündükçe çok heyecanlanıyorum, içim kıpır kıpır oluyor. Yani mutluluk, merak, telaş hepsi karışık ama çok tatlı bir dönem. Ural ile yollarımız kesiştiğinde hayatımda doğru insana rastladığımı hissettim. Onun kalbi, değerleri ve bana hissettirdikleri evlilik kararını kolaylaştırdı. Hayatımdaki ilk dönüm noktası oyunculuk için İstanbul'a gelmekti. Şimdi ise hayatım kızımla birlikte yeni bir dönüm noktası yaşayacak ve ben bunu sabırsızlıkla bekliyorum" diyen Helvacıoğlu'nun paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya "Bu anne bir şahane", "Bu kadar mı güzel olunur", "En güzel anne adayı" gibi yorumlar yapıldı.

Yaklaşık 1 ay sonra kızına kavuşacak olan İrem Helvacıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanarak takipçilerini bilgilendiriyor.