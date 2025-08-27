Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem evlendi: "Çok mutluyuz"

Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile nikah masasına oturdu. Mayıs ayında aşklarını ilan eden çift, Fethiye'de Küçük Boncuklu Koyu'nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi. Nikahın ardından davetliler ve yeni evli çift, teknede bir kutlama gerçekleştirdi.

GELİN ATLA GELDİ

Nikah sonrası muhabirlerle sohbet eden çift, "Çok mutluyuz, artık evliyiz." dedi.

Bestemsu Özdemir, damat Ersin Görkem'in kendisini atla almasıyla ilgili sorulara, "At benim çok büyük sevdam, sağ olsun Ersin de onu gerçekleştirdi ve atla beni almaya geldi." sözleriyle yanıt verdi.

Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem evlendi (Takvim.com.tr)

Hamilelik iddialarına ise gülümseyerek cevap veren Özdemir, "Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Benim yüzüm hep gülüyor, sebebi Ersin... Gelinliğimi de çok sevdim" dedi.