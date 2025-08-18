Burcu Kıratlı sezonu Bodrum’da açtı

Tatil sezonunun gözde duraklarından Bodrum, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Oyuncu Burcu Kıratlı, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Birand Tunca ile birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ikili, gün boyu denize girip güneşleniyor. Doğallığıyla dikkat çeken Kıratlı, plaj tarzıyla da beğeni topladı. Keyifli halleri objektiflere yansıyan oyuncuların, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde attıkları görüldü

