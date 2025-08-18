Aile Saadeti’nde Gulyabani sahnesi

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi 'Aile Saadeti'nde Yeşilçam'ın unutulmaz 'Gulyabani' sahnesine nostaljik bir selam gönderiliyor. Köşkün yarısına sahip olan Ada, İngiltere'den gelen arkadaşlarını Osmanlı'dan kalma köşkünde ağırlamak ister. Konaktakiler, misafirler için özel bir 'Osmanlı gecesi' hazırlar. Ancak gece, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir hâl alır. Yeşilçam'ın efsanevi 'Gulyabani' sahnesine selam niteliğindeki bu anlar, konakta korku ve kahkahanın iç içe geçtiği renkli görüntülere sahne olacak. Kahkahaların yükseldiği, nostaljinin günümüze taşındığı bu özel bölüm, izleyiciyi hem şaşırtacak hem de eğlendirecek. Aile Saadeti, Yeşilçam ruhunu ekrana taşıyan yeni bölümüyle yine çok konuşulacak.

Dizinin başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral yer alıyor.