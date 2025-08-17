Miss Turkey güzeli Ece Çetin tatil sezonunu Bodrum’da açtı

2024 Miss Turkey'in dereceli güzeli Ece Çetin, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Cennet Koyu'ndaki bir beach'te görüntülenen tescilli güzel, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Deniz üzerine sabitlenmiş iskeleye çıkan Çetin, objektiflere böyle yansıdı.

Demet Akalın (Takvim.com.tr)

KISA BİR MOLA

Demet Akalın, Sefo'yla vereceği konser öncesi Bodrum'da bir otelin beach'ine indi. Önceki gün deniz keyfi yapan şarkıcıya kızı Hira da eşlik etti. Modacı arkadaşı Tolga Çam'la deniz ve güneşin keyfini çıkartan şarkıcı, kendisini serin sulara bıraktı. Sefo'yla yaptığı düetle müzik listelerinde 1 numaraya yükselen şarkıcı, yoğun geçen yaz temposuna deniz molası verdi.

Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt ise, locada elinden telefonunu düşürmeyecek iş görüşmeleri yaptı.

Denizi çok seven Hira, defalarca suya atladı.