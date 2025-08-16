PODCAST CANLI YAYIN
Gerard Pique ve Clara Chia Marti Bodrum’da gözlerden uzak tatil yaptı

Gerard Pique, sevgilisi Clara Chia Marti ile ses siz sedasız Bodrum’a geldi. Romantik bir kaça mak yapan ikili, otel odasından hiç çıkmayarak tatillerini basına yansıtmaktan kaçındı.

16 Ağustos 2025
Eski futbolcu Gerard Pique ve 2022'den bu yana birlikte olduğu sevgilisi Clara Chia Marti, gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Sessiz sedasız Türkiye'ye gelen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kısa ama dikkat çekici bir tatil yaptı. Lüks bir otelde konaklayan Pique ve Chia Marti, tatil boyunca otel odalarından neredeyse hiç çıkmadı.

Gözlerden uzak kalmayı tercih eden çift, romantik kaçamaklarını basına yansıtmamak için büyük özen gösterdi. Kısa süren Bodrum tatili sonrası Pique ve Marti, önceki gün sabah saatlerinde Türkiye'den ayrılarak sessizce ülkelerine döndü. Otel çalışanları tarafından bile görüntülenmekten kaçınan çiftin bu gizemli tatili, büyük merak uyandırdı.

Piqué, Shakira ile 11 yıllık ilişkilerini resmen bitirmelerinden sadece yedi ay sonra, Ocak 2023'te Clara Chia Marti ile ilişkisini doğrulamıştı.

