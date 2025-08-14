SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Demet Şener Bodrum tatilinde yıllara meydan okuyor

47 yaşındaki Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum’da lüks otelde tatil yaparken fit fiziği ve zarafetiyle dikkat çekti. Ünlü isim, gençlere taş çıkaran enerjisi ve şıklığıyla hayranlarının ilgi odağı oldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Demet Şener Bodrum tatilinde yıllara meydan okuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski manken Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile hafta sonu tatili için Bodrum'un yolunu tuttu. Çift, Torba'da lüks bir otelde konaklarken objektiflere yansıdı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Şener, fit fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Demet Şener (Takvim.com.tr)Demet Şener (Takvim.com.tr)

47 yaşındaki ünlü isim, yıllar önceki zarafetinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı. Plaj stilindeki şıklığı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Şener, tatil boyunca hayranlarının da ilgi odağı oldu.

48 yaşındaki ünlü isim, ilerleyen yaşına rağmen fiziğini koruyarak, genç kızlara taş çıkarıyor.

Tolga Arman'la mutlu bir birlikteliği olan Demet Şener, geçtiğimiz aylarda evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ’ye yardım suçu
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e soruşturma! AK Parti’den peş peşe tepki
Takas İstanbul
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Avukat Rezan Epözdemir’e casusluk ve FETÖ yardımı soruşturması
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: Yarın partimize yeni isimler katılacak
Türk Telekom
Çanakkale’de 22 milyon liralık itfaiye aracı alevlere teslim oldu
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!
CHP lideri Özgür Özel’in İBB Borsası iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın’da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri’de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan’a Lan diye hakaret edip namusa dil uzattı!
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir Viking ile 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna katılmaya hak kazandı
Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Bakan Fidan’dan YPG’ye son uyarı: Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz
Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK toplandı! Temel aile hedef Türkiye Yüzyılı: 10 yıllık plan masada
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: Adaylığım engellenirse…
Trump’tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
AK Parti 24’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!