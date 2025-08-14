Demet Şener Bodrum tatilinde yıllara meydan okuyor

Eski manken Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile hafta sonu tatili için Bodrum'un yolunu tuttu. Çift, Torba'da lüks bir otelde konaklarken objektiflere yansıdı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Şener, fit fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Demet Şener (Takvim.com.tr)

47 yaşındaki ünlü isim, yıllar önceki zarafetinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı. Plaj stilindeki şıklığı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Şener, tatil boyunca hayranlarının da ilgi odağı oldu.

48 yaşındaki ünlü isim, ilerleyen yaşına rağmen fiziğini koruyarak, genç kızlara taş çıkarıyor.

Tolga Arman'la mutlu bir birlikteliği olan Demet Şener, geçtiğimiz aylarda evliliğe yeşil ışık yakmıştı.