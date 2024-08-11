Babadan oyunculuk performansı | Engin Hepileri denizde de oynadı!

Çeşme'de olmaktan büyük keyif alan Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, oğulları Can ile sıcak günlerin acısını çıkarmaya devam ediyor. Gittikleri bir beachte baba-oğul suyun içinde top oynarken, Engin Bey'in sergilediği rol yapma ve oyunculuk performansı da takdire şayandı. Oğlunun attığı topu yakalarken zorlanıyormuş gibi davranan Engin Hepileri, uzun süre suda oynayarak bir yandan da eşinin gelmesini bekledi.

SIRTINDA TAŞIDI!

Daha sonra aralarına katılan Beyza Şekerci'nin gelmesiyle ekip tamamlanmış oldu. El ele tutuşup denizin içinde ilerleyen ünlü aile, derin bölgelere geldiklerinde ise sırayla Can'ı kucaklarına alıp dolaştı. İyice serinledikten sonra şezlonga doğru yürüyen Beyza Hanım, oğlunu plaja kadar sırtında taşırken, Can'ın keyfine diyecek yoktu.