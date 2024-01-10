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Ömür Gedik, sokak hayvanları için mesaj verdi: Satın almayın sahiplenin

Ömür Gedik, önceki küçük bir rol aldığı "Yaşam Koçu" filminin galasına katıldı. "Konuk oyuncuydum. Mesaj bir veren bir sahneydi. 'Satın almayın sahiplenin' mesajını vermek için sahneyi çektik." dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Ömür Gedik, sokak hayvanları için mesaj verdi: Satın almayın sahiplenin

Ömür Gedik, önceki küçük bir rol aldığı "Yaşam Koçu" filminin galasına katıldı. "Konuk oyuncuydum. Mesaj bir veren bir sahneydi. 'Satın almayın sahiplenin' mesajını vermek için sahneyi çektik.

Rahmimizden değil, kalbimizden doğurduğumuz çocuklarımız onlar... Bu sahneyi görmek için filmi izleyin" diyerek, sokak hayvanları için mesaj verdi.

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