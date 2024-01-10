Ömür Gedik, sokak hayvanları için mesaj verdi: Satın almayın sahiplenin

Ömür Gedik , önceki küçük bir rol aldığı "Yaşam Koçu" filminin galasına katıldı. "Konuk oyuncuydum. Mesaj bir veren bir sahneydi. 'Satın almayın sahiplenin' mesajını vermek için sahneyi çektik.

Rahmimizden değil, kalbimizden doğurduğumuz çocuklarımız onlar... Bu sahneyi görmek için filmi izleyin" diyerek, sokak hayvanları için mesaj verdi.