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    Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı

    Sevil Sabancı’nın dillere destan yüzen sarayı satıldı. Sevil Hanım, 2017’den beri tatil yaptığı ‘Sexy Fish’ adlı 40 metrelik yatını 10 milyon 600 bin Euro yani yaklaşık 222 milyon TL’ye sattı...

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    Dev satış!

    Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, 2017'de explorer yatların Türkiye'deki öncü mimarı olan Rıza Tansu'nun şirketi Tansu Yachts'ın 'Sexy Fish' isimli yatını satın almıştı.

    Bu süreden beri her yaz kızı Melisa Tapan ve dostlarıyla dillere destan yatında tatil yapan Sevil Hanım, yüzen sarayını 10 milyon 600 bin Euro'dan satışa çıkarmıştı.

    BİR HAFTASI 2 MİLYON 650 BİN TL!
    Sexy Fish' yani nam-ı diğer 'Seksi Balık'ın bir süre önce Monaco'daki bir şirket tarafından satın alındığı ortaya çıktı.
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