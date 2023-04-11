Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı

Sevil Sabancı'nın 222 milyon TL'ye sattığı 40 metrelik yüzen saray yeni alıcısı tarafından da haftalık 126 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon 650 bin TL'ye kiralanmaya başladı.

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