Kuruluş Osman klasiği! Yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesine | Saklambaç haberleri

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ATV ekranında heyecanla izlenen 104'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman önceki akşamki bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,52 izlenme oranı ve %21,78 izlenme payı'yla birinci olurken AB'de %5,24 izlenme oranı ve %15,40 izlenme payı 20+ABC1'de %7,36 izlenme oranı ve %18,37 izlenme payı elde ederek diğer iki kategoride de Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu. 'Kuruluş Osman'ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünde ise usta oyuncular Deniz Barut 'Valide İsmihan Sultan' ve Alpaslan Özmol ise 'Gürbüz Alp' karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.