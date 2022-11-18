Kuruluş Osman klasiği! Yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesine | Saklambaç haberleri

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ATV ekranında heyecanla izlenen 104'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman önceki akşamki bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,52 izlenme oranı ve %21,78 izlenme payı'yla birinci olurken AB'de %5,24 izlenme oranı ve %15,40 izlenme payı 20+ABC1'de %7,36 izlenme oranı ve %18,37 izlenme payı elde ederek diğer iki kategoride de Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu. 'Kuruluş Osman'ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünde ise usta oyuncular Deniz Barut 'Valide İsmihan Sultan' ve Alpaslan Özmol ise 'Gürbüz Alp' karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.
KARA SEVDA
Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda siyahi bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. Geçtiğimiz senelerde Zambiyalı Oliver Tambo ile aşk yaşayan ve magazin gündemini oldukça meşgul eden Şahin, bu sefer başka bir siyahi arkadaşı ile görüntülendi.
'SEVGİLİM BAŞKA'
Yaklaşık 1 saat erkek reyonunda alışveriş yapan ikili, çıkışta basın mensuplarını görünce birbirinin yanından uzaklaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin panikle "Kendisi benim asistanım olur. Sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var" dedi. (Doğan SAVAŞ)