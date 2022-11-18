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    Kuruluş Osman klasiği! Yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesine | Saklambaç haberleri

    ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, geleneğini bozmadı ve önceki akşamın en çok izlenen dizisi oldu. İşte sizler için derlediğimiz 18 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Kuruluş Osman klasiği

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ATV ekranında heyecanla izlenen 104'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman önceki akşamki bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,52 izlenme oranı ve %21,78 izlenme payı'yla birinci olurken AB'de %5,24 izlenme oranı ve %15,40 izlenme payı 20+ABC1'de %7,36 izlenme oranı ve %18,37 izlenme payı elde ederek diğer iki kategoride de Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu. 'Kuruluş Osman'ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünde ise usta oyuncular Deniz Barut 'Valide İsmihan Sultan' ve Alpaslan Özmol ise 'Gürbüz Alp' karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.



    KARA SEVDA
    Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda siyahi bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. Geçtiğimiz senelerde Zambiyalı Oliver Tambo ile aşk yaşayan ve magazin gündemini oldukça meşgul eden Şahin, bu sefer başka bir siyahi arkadaşı ile görüntülendi.



    'SEVGİLİM BAŞKA'
    Yaklaşık 1 saat erkek reyonunda alışveriş yapan ikili, çıkışta basın mensuplarını görünce birbirinin yanından uzaklaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin panikle "Kendisi benim asistanım olur. Sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        KAHKAHA TUFANI
        Sezonun beklenen komedisi 'Müjdemi İsterim', bugün sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Ahmet Kural, Ecem Erkek ve İlker Aksum'un başrolünü oynadığı film, suçu üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde'nin eğlenceli hikayesini anlatıyor.



        BASKETBOL AŞKINA
        BaşarılI oyuncu Birkan Sokullu, önceki gün sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte NBA'in yaşam tarzı, kültürü ve tarihini gözler önüne seren "The NBA Exhibition" sergisini gezdi. NBA dünyasından birçok eseri gören çift, birlikte basketbol oynamayı da ihmal etmedi. Eğlenceli saatler geçiren Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın neşeli halleri de objektiflere böyle takıldı.



        NİCE SENELER
        Sosyetik işadamı Kemal Gülman, 90. yaş gününü yakınlarıyla kutladı. Gülman için ilk pasta, Tarabya'daki köşkünde ailesi tarafından düzenlenen yemekte kesildi. Kutlamaya çocukları, gelinleri, damatları, torunları ve torun çocukları katıldı.



            TARİHİ AÇILIŞ
            Yeniden restore edilen 250 yıllık Muhsinzade Hanı, otel ve restaurant olarak yeniden hizmete açıldı. Önceki akşam özel bir davetle herkese 'merhaba' diyen tarihi mekanın açılışında oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat da vardı



            THE END!
            Daha 2 Ekim'de evlenen ve mutluluk pozları veren Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliği 40 günde eriyip bitti. Ayrılık sinyallerini hafta başında veren Boluğur, ailesiyle paylaştığı fotoğraftan eşi Mert Aydın'ı kesmişti. Dedikoduların fitilini ateşleyen bu hareket sonrasın da Merve Boluğur parmağındaki alyansı çıkartıp atmış ve baba evine dönmüştü. Yapılan bu hareketlere dayanamayan Mert Aydın ise hamlesini yaptı ve Merve Boluğur'a boşanma davası açtı. Güzel oyuncu da bu ayrılığı doğrulayarak "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" paylaşımı yaptı. 40 günlük çift bugün anlaşmalı şekilde boşanacak.



            ÜRKEK ARSLAN
            Gülcan Arslan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çekmesi ile anlık şaşkınlık yaşayan Arslan, "Düzgün poz vereyim de öyle çekin. Korktum" diyerek kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)



                GÖBEK KAMUFLAJI
                Kısa süre önce evlenen Dilan Çıtak ve Levent Dörter çifti, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Dörter, gazetecilere "Haber verseydiniz çekerken. Ona göre göbeğimi içeri çekerdim" dedikten sonra gömleği ile göbeğini kapattı. (Doğan SAVAŞ)



                FOTOŞOVA DEVAM
                Defne Samyeli, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Paylaştığı sahil fotoğraflarıyla ilgi çeken Samyeli, "Tatil nasıl geçti?" sorusuna ise "Çok güzeldi. Daha yeni döndüm. Daha paylaşacağım fotoğraflar var" dedi.

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                Haberler Saklambaç Kuruluş Osman klasiği! Yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesine | Saklambaç haberleri
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