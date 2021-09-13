Dünyaca ünlü model Azra Akın, güzelliğin tarifini yaptı

Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Azra Akın yakında ilk olarak kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını söyleyip "Yakında bir ödül töreni yapacağız, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için bağış toplayacağız. İnsanların ihtiyaçları için belediye işbirliği ile olacak. Benim misyonum farkındalık yaratmak. Bunun için çok çalışıyorum. Sadece yüz güzelliğiyle yaşamak beni asla mutlu etmez" ifadelerini kullandı.