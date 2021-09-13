Dünyaca ünlü model Azra Akın, güzelliğin tarifini yaptı

Dünya güzeli olarak bizi gururlandıran ünlü model Azra Akın alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı Citys'te güzelliğe dair çok 'güzel' açıklamalar yaptı.
Akın, güzelliğin kalp ve duyarlılıkla ilgili olduğunu belirterek, "Güzellik bir bütündür. Kalp ve duyarlılık da güzelliğin bir detayı. Dünya güzeli seçildim ama bu ünvanın misyonu aynı zamanda faydalı olmak, asıl mesele bu. Yardım ederseniz, sizden daha güzel yok" dedi.
Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Azra Akın yakında ilk olarak kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını söyleyip "Yakında bir ödül töreni yapacağız, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için bağış toplayacağız. İnsanların ihtiyaçları için belediye işbirliği ile olacak. Benim misyonum farkındalık yaratmak. Bunun için çok çalışıyorum. Sadece yüz güzelliğiyle yaşamak beni asla mutlu etmez" ifadelerini kullandı.