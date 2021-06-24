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    Didem Uzel'in Türkiye sevdası: "Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim"

    ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan oyuncu Didem Uzel, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. İşte haberin detayları ve 24 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Türkiye sevdası

    Geçtiğimiz yıl ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan oyuncu Didem Uzel, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirerek, "Sağlık konusunda ülkemiz daha güvenli. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim" dedi.



    TURKCELL'İN YENİ YÜZLERİ
    Ekranların     sevilen isimleri Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Rol aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen ve Barış Arduç, yeni reklam serisinde birbirine aşık bir çifti canlandırıyor.



    YENİ ŞEYMA
    Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, Laurentius dergisi için Zeynel Abidin Ağgül'e pozlar verdi. Korkmaz "Elinde güç olsa, kadınlar için ne yapardın?" sorusuna "Korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer" şeklinde cevap verdi.



        SİNGLE YOLDA
        Şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Sevenlerine müjde veren Samyeli, yakın zamanda single çıkaracağını söyledi.



        AŞISINI OLDU
        Bade İşçil, aşısını olur olmaz alışverişe daldı. Artık daha rahat dolaştığını söyleyen güzel oyuncu, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaptı.

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