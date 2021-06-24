Didem Uzel'in Türkiye sevdası: "Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim"

Geçtiğimiz yıl ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan oyuncu Didem Uzel, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirerek, "Sağlık konusunda ülkemiz daha güvenli. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim" dedi.
TURKCELL'İN YENİ YÜZLERİ
Ekranların sevilen isimleri Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Rol aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen ve Barış Arduç, yeni reklam serisinde birbirine aşık bir çifti canlandırıyor.
YENİ ŞEYMA
Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, Laurentius dergisi için Zeynel Abidin Ağgül'e pozlar verdi. Korkmaz "Elinde güç olsa, kadınlar için ne yapardın?" sorusuna "Korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer" şeklinde cevap verdi.