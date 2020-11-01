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    • Saklambaç
    • 01.11.2020 Gazete
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    Hayran kaldık! , ‘’ya veda etti

    Ünlü sanatçı , ‘’ya veda etti. Hayranları ise oyuncu adına ’e bağış istedi: “Perçin’e çocukların gülümsemesini armağan etmek istiyoruz”

    Hayran kaldık!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, geçtiğimiz perşembe yayınlanan 70'inci bölümde diziye veda etti. Perçin'in sevenleri ise sanatçının yüzünü güldürmek için harekete geçti.

    Ünlü oyuncunun fanları, Vahide Perçin adına '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' için bağış kampanyası başlattıklarını bildirdi. Perçin hayranları, destek olmak isteyenleri LÖSEV'in internet sitesini ziyaret etmeye davet etti.

    Hünkar, Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığılmıştı.
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    Haberler Saklambaç Hayran kaldık! Vahide Perçin, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ya veda etti