Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, geçtiğimiz perşembe yayınlanan 70'inci bölümde diziye veda etti. Perçin'in sevenleri ise sanatçının yüzünü güldürmek için harekete geçti.

Ünlü oyuncunun fanları, Vahide Perçin adına '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' için bağış kampanyası başlattıklarını bildirdi. Perçin hayranları, destek olmak isteyenleri LÖSEV'in internet sitesini ziyaret etmeye davet etti.