Maria ile Mustafa 6 Eylül'de

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.
6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.
6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.