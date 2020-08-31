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    • Saklambaç
    • 31.08.2020 Gazete
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    ile Mustafa 6 'de

    Atv’nin iddialı dizisi ile Mustafa, 6 Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. ’dan gelen Maria ile Ürgüplü Mustafa’nın aşk hikayesi seyirciyi ekrana kilitleyecek...

    Maria ile Mustafa 6 Eylül'de
    ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

    6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.

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