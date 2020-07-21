Oyuncu çiftin sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar birçok yerde geniş hayran kitlesi olduğunu fark eden otel yetkilileri, Instagram aracılığıyla Fahriye Evcen'e "Sizi otelimizde ağırlayalım" daveti yaptı.

'SİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ'

Yunanistan'daki popüler otelin resmi hesabı, Fahriye Evcen'e İngilizce olarak "Sizi bu yaz Mikonos'ta görmek istiyoruz" diye yazdı.