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    • Saklambaç
    • 21.07.2020 Gazete
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    ve 'in gördüğü ilgi Yunan turizmcilerin dikkatini çekti! ’taki otelden ünlü çifte davet

    ’dan Ronaldo’ya kadar birçok starı konuk eden ’taki bir otel, ile ’in şöhretine göz dikti. Otel, çifti Komşu’ya davet etti.

    Yıldızlı davet

    Bodrum'da oğulları Karan'la tatilde olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in gördüğü ilgi, Yunanistan'daki turizmcilerin bile dikkatini çekti.

    Kendall Jenner'dan Ronaldo'ya kadar birçok dünyaca ünlü yıldızı otellerinde misafir edip reklamını yapan Mikonos'taki Cavo Tagoo isimli otel, gözünü Özçivit Ailesi'ne dikti.


    Gözde ailenin Bodrum'dan yansıyan tatil görüntüleri, Türkiye'den Ortadoğu'ya kadar birçok ülkede olay oldu.

    Oyuncu çiftin sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar birçok yerde geniş hayran kitlesi olduğunu fark eden otel yetkilileri, Instagram aracılığıyla Fahriye Evcen'e "Sizi otelimizde ağırlayalım" daveti yaptı.

    'SİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ'
    Yunanistan'daki popüler otelin resmi hesabı, Fahriye Evcen'e İngilizce olarak "Sizi bu yaz Mikonos'ta görmek istiyoruz" diye yazdı.
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